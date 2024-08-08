Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde bulunan Şehit Haldun Ateş Ortaokulu'nda yaşanan olayda, bir öğretmen tabancayla yaralandı ve sanık kadının yargılanması devam ediyor.

Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Ş.A. ve avukatları katıldı. Savunmasında söz alan Ş.A., yaşadığı kişisel zorlukları ve olayın detaylarını paylaştı. Ş.A., "Yanımda getirdiğim çocuk, K.Ç.K. ile ikimizin kızı. Şu an 1.5 yaşında ve böbreğinde büyüme var. Doktora gösterdim, 6 ay içerisinde tedavi edilmesi gerekiyormuş. Cezaevinde sürekli enfeksiyon kapıyor. Ben o insana zarar vermek istemedim, silah sadece üzerime atılınca patladı. Öldürme niyetim yoktu. Hamile bıraktıktan sonra yüzüstü bıraktı ve aileme söylemekle tehdit etti. Her şeyimi kaybettim, kamu görevlisi tarafından kandırıldım. Kadın olduğum için suçlu ben oldum. 'DNA testi isteme, şikayetimden vazgeçeyim' demişti. Ben DNA testi istiyorum ve tutuksuz yargılanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşma tarihi ertelendi

Mahkeme heyeti, Ş.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verirken, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, 5 Şubat 2024 tarihinde meydana gelmişti. İddiaya göre, Ş.A. ve öğretmen K.Ç.K. arasında çıkan tartışma sonrasında Ş.A., yanında bulunan tabancayla ateş açarak K.Ç.K.'yi kafasından yaralamıştı. Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine müdahalesi sonrasında yaralı öğretmen hastaneye kaldırılırken, Ş.A. ise olayda kullandığı silahla yakalanmıştı.