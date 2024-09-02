Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir öğretmenin okul bahçesinde aracının çarptığı 7 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

Olayın detayları

Olay, Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okulda görevli öğretmen Banu Kaya, otomobiliyle okul bahçesine girdiği sırada uyum haftası kapsamında okulda bulunan öğrenci Miray Arslan’a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Miray Arslan, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük öğrenci hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, hastaneye giderek Miray Arslan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Öte yandan, olayın ardından öğretmen Banu Kaya'nın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.