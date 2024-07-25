Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenler için mesleki çalışma dönemi başlıyor. 2 Eylül'den itibaren 7 gün boyunca sürecek olan bu program, öğretmenlere 3 saatlik ek ders ücreti sağlayacak. Bu durum, öğretmenlerin bilgi ve becerilerini güncellemelerine ve yeni müfredatı incelemelerine olanak tanıyacak.

Öğretmenler için eylül ayı, mesleki çalışma sürecinin başlangıcı olarak belirlendi. 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan program, 6 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. Her bir çalışma günü için öğretmenler, 3 saatlik ek ders ücreti alacaklar. Toplamda 7 gün boyunca yapılan mesleki çalışmalar sonucunda öğretmenler, 15 saatlik ek ders ücretini hak edecekler.

Her saatlik ek ders ücreti, mevcut vergi dilimlerine göre 91 TL olarak belirlendi. Bu hesapla, öğretmenler toplamda 1365 TL ek ders ücreti alacaklar. Ödemelerin Ekim ayında öğretmenlerin hesaplarına yatırılması planlanıyor.Mesleki çalışma programı, öğretmenlere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yeni müfredatla ilgili detaylı inceleme ve değerlendirme fırsatı sunacak. Öğretmenler, bu süreçte edindikleri bilgi ve becerileri yeni eğitim döneminde öğrencilerine aktarma konusunda daha hazır olacaklar.