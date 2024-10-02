Öğretmen sendikaları, Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nun (ÖMK) eğitimcilerin haklarını zayıflattığını ve mesleği itibarsızlaştırdığını belirterek ortak bir açıklama yaptı.

Eğitim-İş, Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Anadolu Eğitim Sen, Teç-Sen ve Öğretmen Sendikası'nın ortak yaptığı basın açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), eğitim bileşenlerinin görüşlerini almayı reddederek masa başında hazırladığı Öğretmenlik Mesleği Kanunu (ÖMK), geçtiğimiz yasama dönemi sonunda TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanmış ve tüm eleştirilere rağmen kanunun ilk 22 maddesi kabul edilmiştir. Eğitim ve bilim emekçilerinin taleplerine kulak tıkayan MEB, süreç boyunca bildiğini okumaya devam etmektedir. Eğitim sendikalarının, bir milyonu aşkın görevdeki ve atama bekleyen öğretmenin taleplerini göz ardı eden bu kanuna yönelik eleştirilerimizin görmezden gelinmesi kabul edilemez.

Eşit ücret ve insani şartlar talep ediyoruz!

ÖMK, öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırarak, ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarımıza çözüm üretmemekte ve eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldırmaktadır. Bu kanun, TBMM gündemine yeniden geleceği duyurulmuştur. Bir ülkenin gücü, öğretmenine verdiği değerle ölçülür; fakat bu kanun, yıllarca zorluklarla mücadele ederek öğretmenlik mesleğine adım atan bireylere ne vaadediyor?

Ücretli köle olmayı kabul etmiyoruz!

12 yıl eğitim aldıktan, üniversite okuduktan ve birçok sınavı geçtikten sonra, öğretmen olabilmek için KPSS’yi geçmek zorunda kalınması ve ardından ek olarak bir akademiye alınacak olmanın kabul edilemez olduğunu belirtiyoruz. Ayrıca, eğitim fakültesi mezunlarının 10 ay, diğerlerinin ise 14 ay hazırlık eğitimine tabi tutulması, asgari ücret kadar harçlıkla yetinilmesi ve sağlık sigortası ödenirken sigortalı çalışanın olmaması durumu, bizleri zor durumda bırakmaktadır.

Geleceğimizi tehdit eden düzenlemelere karşıyız!

Görevdeki öğretmenlerimiz, yıllarca özveriyle çalışırken, bu kanun ile meslekten çıkarılmak için raporlar hazırlanmasına zemin oluşturulması kabul edilemez. İki müfettiş ve asılsız bir soruşturma ile hizmet sınıfını değiştirmenin önü açılmakta, öğretmenler disiplin hükümleriyle baskı altına alınmaktadır. Bu durum, öğretmenlerin diplomasını yok sayan bir yaklaşım sergilemektedir.

Susma, sustukça sıra sana gelecek!

ÖMK, öğretmenleri "kursiyer" seviyesine indirgemekte ve memurlardan daha ağır disiplin cezaları uygulanmasını öngörmektedir. Bu, öğretmenlerin haklarını savunmayan, görev ve sorumluluklarını detaylandıran ama sosyal haklarını göz ardı eden bir tekliftir. Bugün burada, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'na itirazlarımızı paylaşmak için toplandık. Bu teklif, öğretmenlerin mesleki haklarını güvence altına almak yerine daha da zor koşullar altına sürükleyecek maddeler içermektedir.

Birleşe birleşe kazanacağız!

Meslek Kanunu Tanımı Yanıltıcıdır: Bu teklif, öğretmenlik mesleğini tanımlamaktan uzak; temel özellikler, görevler, mesleki ve sosyal haklar kapsamda yer almamaktadır.

Anayasa Mahkemesi Kararları Göz Ardı Edilmiştir: Önceki iptaller, bu teklifte düzeltilmeden yer almakta; özellikle aday öğretmenlik süreci, güvencesiz hale getirilmiştir. Eğitim Gücü Sen Başkanı Özat: Okullar açılmadan bir ay önce uyardık

Unvan Ayrımı Kabul Edilemez: Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları, yetki farklılaştırması olmadan korunmaktadır. Ücret düzenlemeleri unvan şartı aranmaksızın tüm öğretmenlere uygulanmalıdır.

Eğitim Fakülteleri Suçlanıyor: MEB, başarılı olanları gösterirken eğitim fakültelerini başarısız olarak tanımlamakta; bu durum, öğretmen yetiştiren kurumların itibarını zedelemektedir.

Öğretmenleri Zayıflatıyor: Kanun, öğretmenleri güçlendirmeyi değil, zayıflatmayı hedeflemektedir. Mesleki güvencenin olmaması, güvencesiz istihdamı yaygınlaştırmaktadır.

Öğretmenlik Yetiştirme Sistemi Sapmıştır: Kısa süreli eğitimlerle öğretmenlik kazanımına yönelen bu yaklaşım, öğretmenliğin niteliğini düşürecektir.

Öğretmenlerin Hakları Görmezden Gelinmiştir: Sosyal haklar, kürsü dokunulmazlığı ve dinlenme hakları göz ardı edilmektedir.

Öğretmeniz haklıyız, kazanacağız!

MEB, gerçek bir meslek kanunu hazırlamak istiyorsa, ILO ve UNESCO ortak belgesi olan ‘Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi’ni esas almalıdır. Eğitim-İş, Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Anadolu Eğitim Sen, Teç-Sen ve Öğretmen Sendikası olarak, bu kanun tamamen yürürlükten kalkana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Yılgınlık yok, direniş var!

Öğretmene yapılan saldırı, tüm topluma yapılan saldırıdır. Mesleğimizin onuruna, geleceğimize sahip çıkacak ve bu kanunu hazırlayanlar tarihin çöplüğündeki yerini alacaktır. Siyasi iktidar ve Millî Eğitim Bakanlığı, sesimizi duymalı ve taleplerimize kulak vermelidir."