Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, uzun süredir devam ettirdiği kararlı mücadelesinin sonucunu aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) Meclisi, 11 Mart 2024 tarihli 280 numaralı kararla özel sektör öğretmenlerine de indirimli ulaşım hakkı tanıdı. Ancak, bu hakkın yalnızca özel okullarda çalışan öğretmenlerle sınırlı kalması sendika tarafından eleştirildi.

Sendika, indirimli ulaşım hakkının sadece özel okullarda çalışan öğretmenlerle sınırlı olmasını kabul etmediğini bildirdi ve protesto etti. Sendika, kurs, rehabilitasyon merkezleri, sürücü kursları gibi özel sektörün farklı alanlarında görev yapan tüm öğretmenlerin bu haktan yararlanabilmesi için İzBB ile görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

Uzun süren mücadelede zafer

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Tunç Soyer ile yaptığı görüşmelerde, diğer büyükşehirlerde uygulanan indirimli ulaşım haklarına ilişkin mevzuat ve yasal dayanakları sunmuştu. Ancak, bu görüşmelerin ardından uzun süre bir yanıt alamayan sendika, pankart eylemleri ve bürokratik görüşmelerle mücadeleye devam etti. Sonuç olarak, İzBB Meclisi’nde yapılan oylamada indirimli ulaşım hakkı kabul edildi ve 5 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlanacağı duyuruldu.

Sendika, indirimli ulaşım hakkının daha geniş bir öğretmen kitlesine yayılması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini belirtti.