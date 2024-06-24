Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçen eğitim öğretim yılını değerlendirme ve yeni eğitim öğretim yılına hazırlık aşaması olan mesleki çalışmalara bugün itibariyle başladıklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin bu yılki mesleki çalışma programını, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin incelenmesine ayırdı.

Öğretmenler, haziran dönemi mesleki çalışmalara isterlerse görev yaptıkları illerde, isterlerse tercih edecekleri herhangi bir ilde katılabiliyor.

"BU MESLEKİ ÇALIŞMALARIN TEMEL KONUSU TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ"

Mesleki çalışmaların temel konusunun Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, "Kıymetli Öğretmenlerim, uygulanmak üzere hazırlıkları tamamlanan öğretim programlarının sadece son bir yıldaki etütlerle şekil almadığını hatırlatmak isterim. On yıl önce başladığımız ve yürüttüğümüz bir çalışmanın neticesi olarak ortaya çıktı. Bu noktaya ulaşırken hazırlık sürecinde ihtiyaç analizi çalışmaları, kapsamlı toplantılar, uzun soluklu istişareler ve kamuoyundaki yansımalar üzerinden raporlamalar, değerlendirmeler yaptık. Bütün bu birikim, geçen yıl yaz aylarında bir veri olarak alındı ve bu veriler sistematik hâle getirildi. Modelin beceriler çerçevesi oluşturulurken yaptığımız çok açık çağrıya icabet eden akademisyen, öğretmen ve diğer eğitim paydaşlarının katılımıyla çalıştaylar düzenledik. Sonrasında da her bir ders için oluşturulan komisyonlar, yüzlerce toplantı yaparak müfredatın hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz yaz aylarından itibaren 1000'den fazla öğretmen ve akademisyen ile toplantılar düzenledik, 260 akademisyen 700'ün üzerinde de öğretmen bu toplantılara sürekli katıldı. Görüşlerine başvurulan akademisyenler ve öğretmenlerle 1000'in üzerinde eğitim paydaşı, ortak çalıştı. Bakanlık merkez teşkilatındaki bütün birimler de müfredat için yoğun bir çalışma yürüttü. İki haftalık askı sürecinin ardından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca son eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edildi ve son şekline ulaştırıldı." ifadelerini kullandı.

Mesleki çalışma ile öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan programları tanımasını ve kanaatlerini Millî Eğitim Bakanlığı'na rapor şeklinde gönderilmesini hedeflediklerini aktaran Bakan Tekin, bunların yanı sıra Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin branş bazlı eğitimlerini vermek üzere her ilde yeteri sayıda formatör öğretmen yetiştirildiğini söyledi.

Öğretmenlerin Yeni Maarif Modeli'nin uygulayıcısı olduğunu aktaran Bakan Tekin, "Sizlerin herkesten önce yeni öğretim programlarının felsefi altyapısına hâkim olmanız, bizim için çok önemli. Programa ön yargılardan uzak durarak samimiyetle yaklaşmanızı, hepimizin aynı gemide olduğunu, öğrencilerimizin müreffeh geleceği için iş birliği ile çalışmakta olduğumuzu unutmadan, programı itinayla uygulamanızı bekliyorum." dedi.