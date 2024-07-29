"Çağ dışı müfredatı tanımıyoruz" diyen öğretmenler haklarını aramak için ses çıkardı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan bir grup öğretmen basın açıklaması yaparak milli eğitim müdürlüğü önüne siyah çelenk bıraktı.

Haber Ekspres gazetesinden Burcu Yanar ve Selin Birlik’in haberine göre, Eğitim-İş İzmir 1 Nolu Şubesi basın açıklaması yaptı. Sendika adına basın açıklamasını okuyan İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Şen, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun eğitim sistemine bir karabulut gibi çöktüğünü belirterek, “Uzun bir süredir halkın istemediği, razı olmadığı, fayda bulmadığı kararları; halka rağmen çıkartarak, ülkemizin köklü demokrasi kültürünü hiçe sayan iktidar, bir gericileştirme laboratuvarı olarak gördüğü eğitim alanında da bu ‘ben yaptım oldu’cu tavrını sürdürmektedir. Sadece mesleğimizin değil, milli eğitim sisteminin de üzerine kara bir bulut gibi çöken Öğretmenlik Meslek Kanunu; öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin, uzmanların, eğitimin diğer bileşenleri ve ilerici kamuoyunun itirazlarına rağmen, bu hafta TBMM’den geçirilmek istenmektedir” dedi.

"Özel okul öğretmenlerinin, ücretli öğretmenlerin durumu vahim"

​Öğretmenlerin diplomalarının geçersiz sayılacağının da altını çizen Başkan Şen, “Eğitim-İş olarak, en başından beri bu kanun tasarısının hem var edilme biçimine hem de içeriğine dair mücadele verdik. Eğitim emekçilerine fikri dahi sorulmadan hazırlanan ÖMK’nin; öğretmenliğin, zaten bir uzmanlık mesleği olduğu gerçeğini hiçe saydığını, öğretmenlerin diplomalarını, birikimlerini, mesleki tecrübelerini görmezden geldiğini, öğretmenleri, ülkede diploması geçersiz sayılacak tek meslek grubu haline getireceğini, zaten sözleşmeli, ücretli, kadrolu gibi kategoriler altında sömürülen öğretmenlerin bu vesileyle bir kez daha ayrıştırılacağını ve okullardaki çalışma barışının baltalanacağını, kurulmak istenen Milli Eğitim Akademisinin, tanım ve işleyişindeki belirsizlikler nedeniyle, tıpkı mülakat sistemi gibi aydın eğitimcileri sistemden ayıklama ve yandaşları ödüllendirme görevi göreceğini, kangren haline gelmiş atanmayan öğretmenler sorununun, özel okul öğretmenlerinin vahim durumunun, ücretli adı altında sömürülen yüz binlerce eğitim emekçisinin halinin görmezden gelindiğini defalarca söyledik” açıklamasında bulundu.

Bu konuda MEB’e defalarca kez raporlar yazıldığını da aktaran Özgür Şen, “Anayasa Mahkemesine somut görüşler sunduk. Alanlara çıktık. ÖMK’ye karşı yükselen itirazı örgütledik; yıllardır yan yana dahi gelmemiş eğitim sendikalarının alanlarda ortak ses çıkarmasına ön ayak olduk” ifadelerine yer verdi.