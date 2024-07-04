Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlere ikinci il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme hakkı tanındı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı'nca, öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuruları yayımlandı. Böylece öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeleri, yaz döneminde ikinci kez yapılmış olacak.

Bu kapsamda iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, 11-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Atama işlemi 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ise 23-26 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve atama işlemi 30 Temmuz'da yapılacak.

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