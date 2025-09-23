AYDIN’ın Nazilli ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, ‘Öğretmenlerle El Ele Projesi’ kapsamında İstiklal İlkokulu’na ziyarette bulundu.

Nazilli ilçesinin en eski okullarından olan İstiklal İlkokulu’na gerçekleştirilen ziyarette öğretmenlerle bir araya gelen Nazilli ilçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Nazilli ilçesinde ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ve planlanan projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunarak öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi.

Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcıları da katılım sağladılar.

Nazilli istiklal İlkokulu ziyaret Programı kapsamında sınıfları da gezen Nazilli ilçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ve Müdür Yardımcıları, öğrencilerle sohbet ederek günün anısına küçük hediyeler takdim ettiler.

İstiklal İlkokuluna gerçekleştirilen ziyaret, öğretmen ve öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Bu tür ziyaretlerin plan ve program dahilinde devam edeceği öğrenildi.

-Nazilli ilçesinin en eski okullarından olan İstiklal ilkokulu 1923 yılında Cumhuriyetin ilanı ile eğitim ve öğretime açıldı.

Nazilli ilçesinin en eski okullarından olan İstiklal ilkokulu Aşağı Nazilli’de Dumlupınar Mahallesinde 1923 yılında Cumhuriyetin ilanı ile eğitim ve öğretime açıldı. Okulun hizmet verdiği binalar önceden dönem dönem, Hükümet Konağı, Karakol ve Ziraat Bankası olarak Nazilli halkına hizmet vermiştir.

Tarihi Belediye Hamamına bitişik olan bina 1 müdür odası, 3 dershaneli idi. 1. bina batısındaki bina ise 3 dershaneli idi. Bu binalara ek olarak bahçenin güneyine vatandaş - devlet işbirliği ile 1955 yılında 3 dershaneli 1 müdür odalı 560 m2 arsa üzerine bir bina daha yapılmıştır. Eski binalar 1985 yılında yıkılarak yerine 436 m2 ´lik beş derslikli okul binası yapılarak iki bina halinde eğitim - öğretime devam etmiştir.

Okul arsası 5662 m2 olup bina ve oyun bahçesi dışında kalan kısmı emekli öğretmenimiz merhum Zübeyde Tanil Hanımefendi tarafından limon ağaçları diktirilerek ağaçlandırılmıştır. Okulun Okul Aile Birliği kurulmuş olup halen örnek bir çalışma yapmaktadır.

1923 Yılında açılan İstiklâl İlkokulu 13.07.1993 tarihine kadar İlkokul olarak hizmet vermiştir. 13.07.1993 tarihli Valilik oluru ile ilköğretim okuluna dönüştürülen okul şu anda İlköğretim okulu olarak hizmete devam etmiştir. 09.01.1991 tarihli bakanlık oluru ile bünyesinde ana sınıfı açılmış olup halen eğitim - öğretime devam etmektedir.

05.10.1995 tarihli Valilik oluru ile ikili öğretim uygulamasına geçilmiş, 2006 - 2007 eğitim öğretim yılından itibaren 18 derslik olarak yapılan 580 m2 yeni binasında hizmet vermeye başlamış ve normal eğitime geçmiştir.

2012-2013 eğitim öğretim yılında 4+4+4 sistemine göre İstiklal ilköğretim okulu, ilkokul olmuş olup halen bu şekilde eğitim öğretimini devam ettirmektedir.

İstiklal ilkokulunda 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 2 Anasınıfı Öğretmeni, 10 Sınıf Öğretmeni, 5 Özel Eğitim Öğretmeni. 1 İngilizce Öğretmeni,1 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, 1 VHKİ Memur ve 2 Hizmetli görev yapmaktadır.