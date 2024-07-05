Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi. Milli Eğitim Bakanlığı, teklifin komisyondan geçmesi üzerine sosyal medya hesaplarından bilgilendirici paylaşımlarda bulunmaya başladı.ANKARA (İGFA) - AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer başkanlığında toplanan TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, usule ilişkin söz alarak, teklifin, tali olarak Adalet ile Plan ve Bütçe komisyonlarında da görüşülmesi gerektiğini ancak komisyonların teklifi görüşmeme kararı aldıklarını söyledi.

Yasama süreci açısından bunun doğru olmadığını belirten Özçağdaş, "Yangından mal kaçırır gibi görüşmenin bir anlamı yoktur. Meclisin saygınlığını artırmak istiyorsak yasamaya gerekli zaman verilmesi gerekiyor. Bu yasa teklifiyle ilgili daha önce olduğu gibi CHP ya da diğer gruplar Anayasa Mahkemesine itiraz edecek, Anayasa Mahkemesinden dönecek." ifadelerini kullandı.

"EĞİTİM SİSTEMİNİN NİTELİĞİNE POZİTİF KATKI SAĞLAYACAK"

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre komisyonda daha sonra teklifin ilk imza sahibi AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.

Teklifin, eğitim sisteminin niteliğine pozitif katkı sağlayacağını vurgulayan Maviş, eğitimin dönüşümü açısından tüm dünyada bir geçiş süreci yaşandığını dile getirdi. Toplumsal, siyasal ve ekonomik dönüşümlerin, kavramakta zorlanılan bir hızda gerçekleştiğini belirten Maviş, "Bütün hızlı dönüşüm ve gelişmeler, öğretmen yetiştirme sistemlerimizi yenilemeyi, güncellemeyi, sürekli hale getirmeyi zorunlu kılmaktadır." diye konuştu.

Teklif hazırlanırken dünyadaki öğretmen yetiştirme sistemlerinin incelendiğini kaydeden Maviş, "Milli eğitim sistemimizin üst politika belgelerindeki tavsiyeler dikkate alınmıştır. Velilerimizden gelen arayış ve talepler, öğretmenlerimizin yönlendirmeleri hesaba katılmıştır." dedi.

Maviş, teklifle, öğretmen yetiştirme sisteminin güçlendirilmesi için Milli Eğitim Akademisi kurulacağını anlatarak, düzenlemeyle öğretmenlerin önemli kazanımlar elde edeceğini ve mesleğin statüsünün güçlendirileceğini söyledi.

Anayasa Mahkemesinin, 2022 yılında yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerini iptal ettiğini anımsatan Maviş, her şeye rağmen 2022'de yapılan bu ilk düzenlemeyle öğretmenlerin önemli kazanımlar elde ettiğini; böylelikle mesleğin statüsünü güçlendiren bir sonucun ortaya çıktığını anlattı. Maviş, bu düzenlemeden sonra 657 bin 425 öğretmenin uzman ve başöğretmen ünvanı kazandığını ve bunun mali sonuçlarından da yararlandığını kaydetti.

Teklifi hazırlarken farklı ülkelerde halen uygulanan öğretmen geliştirme ve istihdam sistemlerinin incelendiğini anlatan Maviş, Türkiye'de de bu konuda birçok kuruluşun çalışmalarının incelendiğini söyledi. Maviş, düzenleme için tüm çalışmalardan yararlandıklarını, Cumhur İttifakı'nın komisyon üyeleriyle istişare ederek teklifi hazırladıklarını belirtti.

"BU TEKLİF TÜMÜYLE ANAYASA'YA AYKIRI"

CHP milletvekilleri, teklifin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle önerge verdi.

Önerge üzerinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Emir, teklifin tüm yönleriyle, ayrıntılı şekilde, komisyon çalışmasının bir mutfağa dönüştürüldüğü süreçte yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Emir, teklifin, "tali komisyonlara yeterli süre verilmediği için adeta kaçırılarak komisyondan geçirilmeye çalışıldığını" öne sürdü.

Teklifin tümü üzerinde söz alan İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, kanun teklifinin "öğretmenlere yönelik bir mobbing kanunu" olduğunu iddia etti. Düzenlemenin, öğretmenlik mesleğini tehdit edici nitelikte olduğunu savunan Sunat, "Bu, meslek kanunu adı altında Akademi dayatmasıdır, ceza dayatmasıdır; öğretmen atamalarının tamamen kontrol altına alınmasıdır." dedi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmelerin tamamlanması ile birlikte komisyonda, sendika temsilcileri teklif üzerinde görüşlerini dile getirdi.

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra yeni bir düzenlemenin TBMM'ye sunulmasını kıymetli bulduklarını söyledi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, özel eğitim kurumlarının sayısının kontrolsüz şekilde arttığını, 400 bine yakın öğretmenin bu kurumlarda çalıştığını söyledi. Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlere yönelik taban ücret uygulaması getirilmesini isteyen Edebali, bunun işverenleri de rahatlatacağını dile getirdi.

Söz konusu teklifin komisyonda kabul edilmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı da sosyal medya hesaplarından, yeni kanunla ilgili bilgilendirici paylaşımlarda bulunmaya başladı.