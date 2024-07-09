Türkiye'de uzun süredir beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun görüşmeleri, bugün TBMM Genel Kurulunda başlıyor. Teklif, öğretmenlik mesleğini daha nitelikli hale getirmeyi amaçlıyor ve Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasını öngörüyor.

Milli Eğitim Akademisi Kuruluyor

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, öğretmenlik mesleği için belirlenen yeterlikleri güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni düzenlemeye göre, Milli Eğitim Akademisi kurularak öğretmen adaylarına teorik ve uygulamalı dersler içeren hazırlık eğitimi sunulacak. Bu adım, eğitim kalitesinin artırılması ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacı taşıyor.

Maaşlar ve Atamaya Yeni Düzen

Teklif kapsamında, öğretmen adaylarına hazırlık eğitimi sürecinde belirlenen gösterge rakamı üzerinden aylık ödeme yapılacak. Ayrıca, sözleşmeli öğretmenler üç yıllık çalışma süresini tamamladıktan sonra talep etmeleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanabilecekler.

Öğretmenlik mesleğinin saygınlığını korumak adına, teklifte öğretmenlerin disiplin ihlalleriyle ilgili cezaların artırılması öngörülüyor. Özellikle, kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi suçlar işleyen öğretmenlere cezaların yarı oranında artırılacağı ve hapis cezalarının ertelenmeyeceği belirtiliyor.

Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan ve 20 yıllık çalışma süresini tamamlayan öğretmenler, başöğretmen ünvanı için başvurabilecekler. Bu düzenleme, uzmanlık alanlarında uzun süreli çalışmış öğretmenlere kariyerlerinde ileri düzeyde bir tanıma imkanı sunacak.

TBMM Genel Kurulu, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine 11 Temmuz Perşembe günü devam edecek. Ayrıca, Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü dolayısıyla yapılan genel görüşme ile birlikte kanun teklifinin önemi ve geniş kapsamlı etkileri yeniden değerlendirilecek.

Srebrenitsa Soykırımı

Srebrenitsa, 1995 yılında Bosna Savaşı sırasında yaşanan ve en az 8,372 Bosnalı sivilin Sırp Cumhuriyeti Ordusu tarafından öldürüldüğü korkunç bir katliamla anılıyor. BM'nin güvenli bölge ilanına rağmen, Hollanda barış gücü katliamı önleyemedi. Bu olay, Avrupa'da II. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük toplu insan kıyımı olarak tarihe geçti ve hukuki olarak soykırım olarak kabul edildi.

Srebrenitsa katliamı, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladiç komutasındaki Bosna Sırp ordusu tarafından gerçekleştirildi. Katliam sırasında birçok kadın ve çocuk da dahil olmak üzere binlerce Bosnalı öldürüldü. Olay, Avrupa'da belgelenmiş ve mahkemelerce soykırım olarak tanımlanmış ilk büyük insan hakları ihlali olarak kabul ediliyor.

Hollanda, Srebrenitsa'daki katliam sırasında görev yapmakta olan barış gücü birliklerinin etkisiz kalması nedeniyle eleştirildi. Hollanda hükümeti, 2002 yılında olayların ardından toplu istifa etti ve daha sonra çeşitli mahkemelerde sorumlu tutuldu. 2013, 2014 ve 2019 yıllarında Hollanda, yeterli önlem almadığı gerekçesiyle hukuki sorumluluk altına alındı.

Birleşmiş Milletler, 23 Mayıs 2024 tarihinde alınan kararla 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımı Anma Günü olarak ilan etti. Bu karar, uluslararası toplumun Srebrenitsa'daki trajik olayları hatırlaması ve insan hakları ihlallerine karşı duyarlılığını artırması açısından önem taşıyor.