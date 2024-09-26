Çanakkale'de Terörle Mücadele ve İstihbarat ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmaktan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D.D.'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı. A.D.D.'nin FETÖ'nün kapatılan okullarında öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Çanakkale E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Güneyli Köyü'nde yakalandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucu, FETÖ’nün Çorum Osmancık ilçe imamı olarak bilinen A.D.D., Gelibolu ilçesi Güneyli köyünde saklandığı yerde yakalandı. FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan A.D.D., yakalandıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemece tutuklandı

Mahkemeye çıkarılan A.D.D., Çanakkale E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Operasyon sırasında A.D.D.'nin, örgüte bağlı olarak daha önce kapatılan okullarda öğretmenlik yaptığı da tespit edildi.