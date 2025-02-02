Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Ogün Altıparmak, 10 Kasım 1938 tarihinde Adapazarı'nda dünyaya gelmiş, 2 Şubat 2025 tarihinde hayata veda etmiştir. Hem Fenerbahçe'nin hem de Türkiye Milli Takımı'nın efsane futbolcularından biri olan Altıparmak, futbolculuk kariyerinde birçok başarıya imza atmıştır.

Futbol kariyerinin başlangıcı ve Fenerbahçe yılları

Futbol hayatına 1950'li yıllarda Karşıyaka’da başlamış olan Ogün Altıparmak, 1963 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Bacağı kırık olduğu bir dönemde sarı-lacivertli takıma katılan Altıparmak, bu zorlu süreçte bile başarılı bir kariyer ortaya koymuştur. Fenerbahçe forması altında 1963-1971 yılları arasında sağ açık ve santrfor pozisyonlarında görev almış ve takımıyla büyük başarılar elde etmiştir.

Süper Lig Gol Krallığı

Ogün Altıparmak, 1970-71 sezonunda 16 golle Süper Lig Gol Krallığı'nı kazanarak, Fenerbahçe'nin tarihindeki ilk gol kralı olmuştur. Ayrıca, Fenerbahçe'nin 4 Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferi kazandığı kadrolarında da yer almıştır. 1968-1969 sezonunda Fenerbahçe’nin, Manchester City'i 2-1 yenerek bir üst tura çıktığı Şampiyon Kulüpler Kupası maçında, Abdullah Çevrim ile birlikte attığı gollerle takımının galibiyetinde önemli bir rol oynamıştır.

Uluslararası kariyeri

1968 yılında, bir sezonluğuna ABD'ye transfer olan Ogün Altıparmak, burada Washington Whips takımında forma giymiştir. Türkiye 1. Ligi'nde oynadığı 306 maçta attığı 106 golle, lig tarihindeki 100 golü geçen 5. futbolcu olmayı başarmıştır.

Milli takım ve kaptanlık

Ogün Altıparmak, Türkiye Milli Futbol Takımı’nda da 32 kez forma giymiş ve 6 gol kaydetmiştir. Ayrıca, milli takımda iki maçta da kaptanlık yaparak, Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.

Altıparmak’ın mirası

Futbolculuk kariyerinin ardından spor yazarlığı ve futbol yorumculuğu yapan Ogün Altıparmak, Türk futbolunun gelişimine katkı sağlamaya devam etmiştir. Ogün Altıparmak, hem kulüp hem de milli takım kariyerinde sayısız başarıya imza atmış ve Türk futbolunun efsanevi isimlerinden biri olarak hafızalarda kalmıştır.