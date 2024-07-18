Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından düzenlenen alt komisyon toplantısının ardından gazetecilere paylaşımlı yolculuk yönetmeliği hakkında bilgi verdi. Toplantıda yaşanan gerginliklere rağmen, Öktem paylaşımlı yolculuk hizmetinin İstanbul'da engellenemeyeceğini belirtti.

Taksicilerle gerginlik

Toplantıda taksicilerin gergin bir şekilde davranarak üstlerine yürümeye çalıştığını belirten Öktem, "Taksiciler toplantıyı terk etmek için kalktı ve üstümüze yürümeye çalıştı. Karar çok net. UKOME, bütün ilgili bakanlıklara, devlet kurumlarına görüş almak için yazı yazıyor. Akabinde, bir paylaşımlı yolculuk yönetmeliği için komisyon kurulacak. Bu komisyonda çalışma yapılacak ve sonrasında UKOME'ye oylama için gelecek" dedi.

İstanbul ve devlet desteği

Öktem, paylaşımlı yolculuk hizmetinin İstanbul halkı tarafından desteklendiğini vurgulayarak, "Kazanacağız demiştik, kazanıyoruz. İstanbul bizimle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan da destek bekliyoruz. Bu konunun geçmesi için devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz çünkü kazanacağımızı biliyoruz. 178 bin kişilik devasa bir aileyiz, bu da 178 bin tencere demek. 178 bin insanın karnının doyması demek" ifadelerini kullandı.

Dünyada yaygın, Türkiye'de de olacak

Paylaşımlı yolculuk hizmetinin dünyanın her tarafında mevcut olduğunu belirten Öktem, Türkiye'de de bu hizmetin engellenemeyeceğini vurguladı. Öktem, "Bu dünyanın her tarafında var, Türkiye'de de olacak engellenemez" diyerek, bu hizmetin Türkiye'de de kabul görmesi gerektiğini ifade etti.

KAZANDIK.



UKOME toplantısı şimdi bitti. Kararlar:



1- UKOME tüm devlet kurumlarından (Bakanlıklar gibi) yazılı görüş alacak.



2- Yönetmelik komisyonu kurulacak.



3- Onaylanmak için kısa zamanda oylamaya sunulacak.



Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği GELİYOR. — Oğuz Alper Öktem (@OguzAlperOktem) July 18, 2024