Kuşadası Belediyesi’nin öz iştiraklerinden olan ARYA A.Ş’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Turan yaşanan bayrak değişimi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yönetim olarak öncelikli hedefimiz, kentimize ve hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmek olacak. Bu önemli göreve bizi layık gören Belediye Başkanımız Ömer Günel’e ve desteklerini bizden esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

ARYA A.Ş’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Turan’ın açıklaması şu şekilde: “Bugün itibarıyla görevimize başlamanın heyecanını ve sorumluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar da büyük bir özveriyle görev yapan geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerine şükranlarımızı ifade etmek isteriz. Yönetim olarak öncelikli hedefimiz, kentimize ve hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmek, ARYA AŞ’nin şeffaflık, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik ilkeleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam etmektir. Bu süreçte, belediyemizle güçlü iş birliğimizi devam ettirerek daha iyi bir geleceği hep birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz. Siz değerli hemşehrilerimizin desteği, bizim için en büyük motivasyon kaynağı olacaktır.”