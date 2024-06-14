Savcılık, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremleri sonrası Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu BaBaLa TV hesabından yapılan paylaşımlara ilişkin soruşturmayı tamamladı. İddianamede, Uğur'un barajların patladığına dair asılsız iddialarının, arama kurtarma çalışmalarını aksattığı ve halkta korku ve paniğe neden olduğu belirtildi.

Uğur, paylaşımların ekibi tarafından yapıldığını savunarak, "Tek amacımız depremzedelere yardım etmekti" dedi. Ancak savcılık, paylaşımların "basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu oluşturduğu görüşünde.

Dava, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Uğur'un yanı sıra, paylaşımlarda yer aldığı iddia edilen Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir de aynı suçlamayla yargılanacak.