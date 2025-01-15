Ünlü şovmen Okan Bayülgen, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Modern tüketim alışkanlıklarını eleştirerek, zenginlerin büyük bir depresyon içinde olduğunu dile getiren Bayülgen, “Her şey kırolar için, insanları maymuna çevirdiler. Parayla alacak anlamlı bir şey kalmadı” dedi.

“Zenginleri ilgilendirecek hiçbir şey kalmadı”

Bayülgen, modern dünyanın hızla değişen tüketim anlayışına dikkat çekerek, “Benim gibi zenginleri ilgilendirecek hiçbir şey kalmadı” ifadelerini kullandı. Para peşinde koşmak yerine sevdiği işleri yaparak huzurlu bir hayat sürdüğünü vurgulayan Bayülgen, dünyadaki zenginler için artık anlamlı bir şeyin kalmadığını söyledi.

“Zenginler büyük depresyonda”

60 yaşındaki şovmen, para ile satın alınabilecek değerli bir şeyin artık bulunmadığını belirterek, “Zenginler büyük depresyonda, benim gibi” dedi. Okan Bayülgen, sunulan mutluluk araçlarının aslında sadece oligarklara yönelik olduğunu ifade etti.

“Her şey kırolar için”

Görgüsüzlük ve zenginlik anlayışını eleştiren Bayülgen, insanların sadece gösteriş yapmak için paralarını harcadığını söyledi. “Her şey kırolar için. Tekneleri yan yana yanaştırıp, mezurayla tekne ölçmek nedir?” diyerek toplumun değişen değerleriyle ilgili tepkisini dile getirdi. Bayülgen, artık tarihi kitaplar koleksiyonu yaparak daha anlamlı şeyler biriktirmek gerektiğini söyledi.