Victor Osimhen transferi ile büyük yankı uyandıran G.Saray'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar da teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan ve fazla forma şansı bulamayan Sergio Oliveira için Yunan basınından iddia gündeme düştü.

SDNA'nın haberine göre Olympiakos, Portekizli futbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya vardı. Galatasaray'la görüşmelerin de olumlu ilerlediği ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı kaydedildi.

Oliveira'nın yakın zamanda Yunanistan'a giderek resmi sözleşmeyi imzalamasının beklendiği ifade edildi. Sarı kırmızılı ekibe 2022 yılı yaz transfer dönemi katılan Portekizli, çıktığı 58 maçta 6 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.