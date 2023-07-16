İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Önümüzdeki hafta daha net şekilde belli olacak. Icardi, ailevi bir problem yaşadı. En kısa zamanda gelip takımda olmasını isterim ama bazen bu tür ailevi sebepler bunun önüne geçiyor. Önemli olan da onun buraya en doğru ve zinde şekilde gelmesi” dedi.

Yeni sezon kampını Avusturya'da sürdüren Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk, sabah antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade eden Buruk, “Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçlarımız için burada güzel bir hazırlık dönemi geçiyor. Dün de bir maç oynadık. Güzel geçen bu kampı güzel bir maçla bitirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“EN KISA ZAMANDA GELİP TAKIMDA OLMASINI İSTERİM”

Icardi’nin ailevi bir problem yaşadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Pazartesi Icardi gelecek diye bir açıklamam olmadı. Pazartesi dediğimde kesildi. Belki net bir şekilde algılanmadı. Onu da düzeltmek gerekiyor. Pazartesi ne zaman geleceği ile ilgili bize haber ulaşacaktır ama bu bir süreç de olabilir. Önümüzdeki hafta bu daha net şekilde belli olacak. Ailevi bir problem yaşadı. Onunla ilgili önümüzdeki hafta süre net bir şekilde belli olabilir. En kısa zamanda gelip takımda olmasını isterim; ama bazen bu tür ailevi sebepler bunun önüne geçiyor. Önemli olan da onun buraya en doğru ve zinde şekilde gelmesi” diye konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TRANSFERLERİ TAMAMLAYACAĞIZ”

Transfer çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Okan Buruk, “Çalışmalarımız tabii ki devam ediyor, hiç durmuyor. Icardi’ye odaklandık. Rashica ile ilgili süreç de devam ediyor. Onun yanında hem Halil hem de Angelino takıma önemli destek verecekler. Dün Angelino’yu da bir bölümde oynattık. Son maçta da oynatıp onu hazır hale getireceğiz. Halil ile de ilgili geldikten sonra daha net bir şekilde onun durumunu göreceğiz. Tabii ki transfer planlarımız sürüyor. Bununla ilgili Erden Bey’in yoğun bir çalışması var. O da büyük ihtimalle burada olacak. Onunla oturup net bir şekilde tekrardan konuşacağız. Ama burada bir çalışma sürüyor. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizden teknik olarak ne istenirse onu bildiriyoruz. Tabii ki yarın hemen gelecek diyebileceğimiz bir oyuncu yok ama zaten elimizdeki oyunculardan da pek bir şey kaybetmedik. Sadece elimizdeki kadroyu en iyi oyuncularla güçlendirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftada yine transferleri tamamlayacağız. Çok uzun bir süre. Burada sabırlı olmak gerekiyor. Bu sene özellikle ekstra bir sabır gerekiyor. Sadece Avrupa değil, Suudi Arabistan pazarının da hep altını çiziyoruz bir daha çizeceğim. Oyuncular orayı bekliyor. Bazısı kendi oynadığı ligde kalmak istiyor ve oradan teklifler bekliyor. Aslında transfer sürecinin başındayız diyebiliriz. Takımlar yeni toplandı ve yeni antrenmanlara başladı. O yüzden birçok seçenek bizim için çıkacak. Burada sabırlı olup, yine elimizdeki güçlü kadroyla Şampiyonlar Ligi ön elemelerini geçip en iyi şekilde hazır olacağız. Hazır durumda olduğumuzu, oyuncularımızın da psikolojik olarak buna hazır olduğunu hazırlık maçlarında da görüyoruz. Sadece bunu devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

“KADROMUZU ZENGİNLEŞTİRMEK İSTİYORUZ”

Kadroya katkı sağlayacak oyuncular almak istediklerini dile getiren 49 yaşındaki teknik adam, “Tabii ki oyuncu ismi üzerinden gitmek istemiyorum ama biz kadromuzu zenginleştirmek istiyoruz. Kadromuza katkı sağlayacak oyuncular bulmak istiyoruz. İnşallah bu en kısa zamanda olacak. Dediğim gibi elimizdeki oyuncular da iyi durumda. Onlara güveniyoruz. Onlarla birlikte bu yolda iyi işler yapacağımızı biliyoruz. Ama yine de kadromuzu güçlendireceğiz. Bu sene Avrupa ve lig var. Daha iyi bir kadro oluşturmaya çalışacağız” dedi.

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