Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk’un, Paris Saint-Germain’in yıldız oyuncusu Marco Asensio’yu kadrosuna katmak için düğmeye bastığı iddia edilirken, sağ bek mevkisine de takviye yapma kararı alındı.

Okan Buruk’un Asensio isteği

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk’un istediği yıldız futbolcu Marco Asensio için Paris Saint-Germain ile görüşmelere hız verdi. 29 yaşındaki İspanyol futbolcu, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. La Liga kulüplerinin de ilgisi bulunan Asensio, Galatasaray’ın ciddi opsiyonları arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, PSG ile opsiyonlu kiralama formülü üzerinden pazarlık yapıyor.

Sağ bek için Kyle Walker-Peters devrede

Galatasaray, savunma hattında sağ bek mevkisini güçlendirmek için Southampton’lı Kyle Walker-Peters’ı gündemine aldı. Teknik heyet ve scout ekibi, 27 yaşındaki İngiliz futbolcu için olumlu rapor verdi. Bu transferin olumlu ilerlemesiyle birlikte, Başkan Dursun Özbek, transferin bir an önce sonuçlandırılması için kurmaylarına talimat verdi. Walker-Peters, bu sezon Premier Lig’de 21 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.

Peters için Southampton’la görüşmeler başladı

Kyle Walker-Peters, sezon sonunda sözleşmesi bitecek bir oyuncu olarak, Southampton tarafından teklifleri değerlendirmek zorunda. Galatasaray, bu transferi hafta içinde sonuçlandırmayı hedefliyor. Walker-Peters’in, Galatasaray’a Sacha Boey etkisi yaratabileceği düşünülüyor.

Mikautadze defteri kapanıyor, Asensio hedefte

Galatasaray, kanat ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilecek üst düzey bir oyuncu arayışını sürdürüyor. Mikautadze’nin transferi, Lyon’un tavrı nedeniyle zorlaşırken, Galatasaray yönetimi Asensio için görüşmeleri hızlandırdı. PSG forması giyen Asensio, Real Madrid kariyerinden sonra Fransız kulübüne transfer olmuştu. Bu sezon toplam 16 maçta şans bulan Asensio, 2 gol ve 4 asistle katkı sağladı.