Galatasaray, başarılı teknik direktör Okan Buruk ile yola devam etme kararı aldı. Sözleşmesi uzatılacak tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray başkanı Dursun Özbek'in de katıldığı imza töreni Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı takımda birer senelik sözleşmeler imzalayan Okan Buruk, 2 sene üst üste Trendyol Süper Lig'de şampiyon olma başarısını gösterdi. Dursun Özbek yönetimi, teknik adamla bu sefer 2 senelik sözleşmeye imza attı.

Maaşa ciddi bir zam geldi

Geçen sezon yıllık 20 milyon TL net ücret alan Sarı-kırmızılı teknik direktörün yeni imzayla birlikte ücretine de ciddi bir zam yapıldı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Buruk'un yıllık garanti ücreti 60 milyon TL'ye kadar yükselecek.

Hedefimiz 5. Yıldız

Burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyuorum. Hedefimiz şampiyonluk ve Avrupa'da tekrar başarı.

Burada olmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu açıklayan teknik direktör, hedeflerinin şampiyonluk ve Avrupa'da tekrardan başarı olduğunu sözlerine ekledi. Buruk, "Hedef 25 hedef 5. yıldız. Bu seneki mottomuz bu olacak ve bizim için çok büyük motivasyon olacak." diyerek yeni sezon için hedeflerini iletti.

"Hocamız boş mukaveleye imza attı"

Galatasaray başkanı Dursun Özbek, "İnanıyorum ki yolun çok daha başındayız. Kazanılacak çok başarı ve kupalar var. Aynı iki yıl önce olduğu gibi hocamız hiçbir rakam konuşmadı. Çok samimi söylüyorum boş mukaveleye imzasını attı. Elbette biz kendisini bu konuda madur etmeyeceğiz. Yönetim de gerekeni yapacak." açıklamalarında bulundu.