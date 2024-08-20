Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında VAR kayıtlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Buruk, VAR hatalarının profesyonel bir ligde kabul edilemeyeceğini belirterek, hataların düzeltilmesi ve gerekli cezaların verilmesi gerektiğini ifade etti.

Okan Buruk, Young Boys karşılaşması öncesi basın toplantısında, İsviçre ekibinin zorlu bir rakip olduğunu ve tecrübeli oyuncularıyla dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. “Bu tür maçlarda favori olmaz. Her maçta aynı ciddiyeti göstermek zorundayız” diyen Buruk, hem takımın hem de kişisel olarak karşılaşmanın önemini vurguladı.

Kadro durumu

Buruk, Barış'ın sağlık durumu hakkında bilgi vererek, “Barış, dün idmana çıkamadı ve bugün kendini kötü hissetti. Maç öncesinde durumunu değerlendireceğiz” dedi. Ayrıca, eksik oyuncuların dezavantaj yarattığını ama takımın diğer güçlü oyuncularla bu durumu aşacağını belirtti.

İsviçre futbolu ve Şampiyonlar Ligi

İsviçre futbolunun son durumunu değerlendiren Buruk, “İsviçre, EURO 2024'te şanssız bir şekilde elendi. Türkiye de benzer şekilde Hollanda karşısında daha iyi sonuçlar alabilirdi” şeklinde konuştu. Şampiyonlar Ligi'ne girmenin ilk hedef olduğunu belirten Buruk, rakiplerin motive olduğunu ve dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

VAR kayıtları üzerine açıklama

Okan Buruk, VAR kayıtları ve uygulamaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu: “Bu kadar yatırımların yapıldığı bir ligde, VAR hatalarının kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. Anlaşılmayan konuşmalarla golün iptal edilmesi doğru değil. Yeni TFF başkanımızın VAR hakemlerinin hata yapmaması üzerine ilk açıklamaları olmuştu. Biz, ligin en doğru şekilde devam etmesini ve gerekli cezaların verilmesini istiyoruz.”

Berkan Kutlu'nun görüşleri

Berkan Kutlu, maçı değerlendirmede ve teknik ekibin eksiklikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. “Hocamızın olmaması kötü ama ekibimize güveniyoruz” diyen Kutlu, orta saha pozisyonunda rahat olduğunu ve gerekirse diğer bölgelerde de oynayabileceğini belirtti.