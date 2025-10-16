Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eski eşi modacı Nihan Akkuş’la bir mekandan çıkarken el ele görüntülendi. Yeniden evlilik sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi.

Okan Buruk ve eski eşi el ele yakalandı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbol sahasındaki başarılarının ardından bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Buruk, önceki akşam İstanbul’da bir mekandan çıkarken eski eşi, ünlü modacı Nihan Akkuş ile el ele görüntülendi.

Çift, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, birlikte mekandan ayrılışları dikkat çekti.

17 yıllık evlilik geçen yıl bitmişti

Okan Buruk ile Nihan Akkuş’un 17 yıllık evliliği geçen yıl boşanmayla son bulmuştu.

Çiftin 16 yaşında bir oğulları bulunuyor. Boşanmanın ardından dostane ilişkilerini sürdüren ikili, geçtiğimiz yaz da oğullarıyla birlikte tatil yapmıştı.

“Tekrar evlenecek misiniz?” sorusuna sessiz kaldılar

Gazeteciler, mekandan çıkan Buruk ve Akkuş’a “Tekrar evlenecek misiniz?” diye sordu.

İkili bu soruya yanıt vermemeyi tercih ederken, yalnızca gülümsemekle yetindi. Bu tavırları kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Sosyal medyada gündem oldu

El ele görüntülerin ardından sosyal medya kullanıcıları, “Yeniden bir araya mı geliyorlar?”, “Aşk ikinci kez mi başlıyor?” yorumlarında bulundu.

Birçok takipçi, çiftin arasındaki dostane tavrı örnek göstererek olumlu mesajlar paylaştı.