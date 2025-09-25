Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de namağlup liderliğini sürdürürken, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk, sağ bek ve kanat oyuncusu Roland Sallai’yi yedek kulübesine çekecek.

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu

TRT Spor’un haberine göre, Okan Buruk Alanyaspor karşısında kalede Uğurcan Çakır’ı, sağ bekte ise yine Uğurcan Çakır’ı tercih edecek. Sol bekte Jakobs yer alırken, savunma tandeminde Davinson ve Abdülkerim Bardakcı görev yapacak.

Orta sahada ise Buruk, Torreira ve İlkay Gündoğan'ı tercih edecek. İleri üçlüde ise Konyaspor maçında olduğu gibi Sane, Barış ve Yunus Akgün görev alacak. Santrforda ise Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi forma giyecek.

Okan Buruk, sağ bek ve kanat pozisyonunda mücadele eden Roland Sallai’yi bu maçta yedek kulübesine çekecek. Bu değişiklik, Buruk’un kadroda daha fazla denge sağlamayı amaçladığını gösteriyor.

Osimhen'in durumu belirsiz

Öte yandan, Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen’in sakatlık durumu hakkında da bazı spekülasyonlar yer aldı. Osimhen’in Alanyaspor maçına katılıp katılmayacağı konusunda kesin bir açıklama yapılmazken, öne sürülen bilgilere göre Osimhen’in Alanya'ya gitmesi bekleniyor.