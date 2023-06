İSTANBUL, (DHA)- Galatasaray'ın şampiyon teknik direktörü Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, Mauro Icardi olayındaki son durumu da özetledi.

Başarılı teknik adam, şampiyonluğun nasıl geldiğini, gelecek sezonun planlarını, Icardi'nin geleceğini ve transferdeki süreci Asistanaliz’den Arda Ün ile konuştu.

Değerini bulan her oyuncu satılabilir mi?

- Teknik adam olarak elimdeki 11’i korumak benim için en büyük hedef oluyor. Eksik olan yerlere oyuncu kattığınızda bir önceki senenin üstüne koyma şansınız oluyor. Elimizde olmayan sebepler olabilir reddedemeyeceğiniz teklifler, oyuncunun gitmek istemesi, başka transferlerler için oyuncu satmak gibi. Benim isteğim elimdeki oyuncuları tutabilmek. Oturmuş bir düzeni bozmak iyi değil.

Okan Buruk bu başarıyı nasıl sağladı, ilk neyi değiştirdi?

- Bu bir süreç. Başlangıçta bir seçim oldu. Mevcut yönetim geç geldi. Dezavantajlı bir sezon hem yeni gelen oyuncu, hem hoca için. Ben 24 Haziran'da imza attım 27 Haziran'da ilk idmana çıktım. Çok zor çok riskli bir şey yeniden bir takım kurmak gerekiyordu yönetimin vizyonu çok büyük bir avantaj benim için. Erden Bey direkt futbola çalışan kişi oldu ve Erden Beyle yakaladığımız uyum Florya'da kurduğumuz ortam benim için büyük şans oldu. Benim rolüm transfer edilecek oyuncuları seçmek kadro mimarisini oluşturmak erden beyle operasyonu birlikte yürütmemiz. Erden Bey'in ilk senesinde başardıkları bizim istediğimiz kadroyu kurması çok önemli. Başarı çok paylaşılacak bişey biz üzerimize düşeni yaptık. Hepimiz işimizi çok iyi yaptık Florya’da herkes üstüne düşeni yaptı. Şunu da söylemem lazım bu kadar her şeyi iyi yaptıktan sonra şampiyon olmamak da vardır ama biz sonunu da iyi getirip bunu şampiyonluk hikayesine çevirdik.

Icardi’nin yerinde olsanız ne yapardınız?

- Bu biraz da neye ihtiyacınız var onunla alakalı. İstanbul’da alıştığınız bir hayat aileniz çocuğunuz. Okulu, evi her şeyin bambaşka bir şekilde değişmesi zordur düzen bozulacaktır. 2’ncisi taraftarın sahiplenmesi önemli faktör. Mutlu olduğu bir ortamı devam ettirmek bir seçim. Bir yanda para bir yanda kariyer burada ikisini de yaşayabilir. Şu anda net olumlu olumsuz bir şey yok bir süreç var bu süreç uzun sürecek. Biz ve kulüp ilgisini gösteriyor her şey için hazır olduğunu gösteriyor son karar Icardi’nin olacak.

Şu anda takımda ilk hangi bölgeye transfer düşünüyosunuz?

- Şu an tabi ki santrafor. Şu an orijinal olarak santraforumuz yok. Antrenmanlar başlayana kadar o transferi bitirmek istiyoruz. Icardi süreci de devam edecek.

Teknik adam olarak Fatih Terim'in başarılarını yakalayacağınızı düşünüyor musunuz?

- Fatih Hocayla konuştuğumuzda da söylüyoruz onlar bir yol açtı hem benim hem türk futbolu için. Çok büyük başarılara ulaştılar. Bizim de bunları devam ettirmemiz gerekiyor. Benim için önemli olan ilk senemde şampiyonluk yaşamaktı. Galatasaray'ın hedefi kupalar kazanmaktır. Benim hedefimde olabildiğince yukarda olmak. Galatasaray teknik direktörüysem bütün Türk teknik direktörleri temsil ediyorumdur. Benim Galatasaray'la kazandığım şampiyonluk Türk teknik adamlar için önemlidir. Çok büyük bir hoca olan Jesus’a karşı kazandığım bir şampiyonluk. Her yerde başarılar kazanmış bir hoca Türkiye’ye gelirken Türk hocalara göre 3-4 misli fazla kazanıyor. Bu sene özelinde dediğim gibi Türk teknik adam olarak büyük beklentilerle gelmiş bir hocayı geçmek önemli. Çok fazla mütevazilik yapmaya çok gerek yok. Bizim hedefimizde avrupa’da başarılara ulaşmak.

Galatasaray’da Avrupa'da kupa hedefi var mı?

- Tabii ki hedef kupa olmalı 3 büyüklerin hepsi Avrupa’da yarışacak hepsinin hedefi kupa olmalı. Bu çok zor bişey değil Fenerbahçe’nin yendiği takım avrupa kupası kazandı. Başakşehir’in yendiği takım final oynadı. Erken kadromuzu kurabilirsek daha avantajlı oluruz.

Derbiler 3-0 bitti ama daha fazla fark atabilirdik dediniz mi?

- Hayır demedim. 3-0'lık güzel galibiyetler oldu. 2 maçta rakibimiz 10 kişi kaldı. O zaman daha fazla atabilirdik ama olmadı. Net bir skor fenerbahçe gibi bir takımı yenmek çok değerli. Dediğiniz gibi bir şey düşünmedim. En yakın rakibi 2 maçta da yenmek değerliydi. Kutlamaları Fenerbahçe galibiyetiyle kutlamak güzel oldu.

Önümüzdeki sene as kaleci Muslera mı olacak, Uğurcan Çakır'a ilgi var mı?

- Muslera çok iyi bir sezon geçirdi. Ligin en az gol yiyen takımının kalecisi mantık olarak Muslera'yla devam etmek bizim için en doğrusu. Bir kaptan rolü var. Muslera bir efsane o yüzden efsanemizle yine 1. kaleci olarak devam edicez. 2. kaleci olarak düşüncelerimiz var. Türk kaleci bakıyoruz. Uğurcan ülkenin en iyi kalecilerinden biri. Trabzon'dan oyuncu almak zor. 2 tane 1 numaranın da ben bir takımda bulunmasını ben doğru bulmuyorum. Benim düşüncem Muslera’yla devam etmek.

