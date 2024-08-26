Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys maçı öncesi futbolculardan Kaan Ayhan ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, takımın motivasyonunun yüksek olduğunu ve maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Buruk, hem takımın hem de taraftarların sabırlı olmaları gerektiğine dikkat çekti.

"Motivasyonumuz yüksek, bahanelerimiz yok!"

Okan Buruk, basın toplantısında takımın iyi durumda olduğunu ve Young Boys maçına yüksek motivasyonla hazırlandıklarını belirtti. Geçen sezonun başarılarını hatırlatan Buruk, bu yıl da aynı inançla sahaya çıkacaklarını ifade etti. Buruk, "Türk futbolunu doğru şekilde temsil etmiştik. Bu yıl da hem benim hem de oyuncularımın motivasyonu yüksek. Bahanelerimiz yok, sadece kazanmaya odaklandık" dedi.

Muslera sahada olabilir

Takımın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın antrenmanlara başladığını belirten Buruk, maçta oynayabilecek durumda olduğunu düşündüklerini açıkladı. Bu haber, Muslera'nın maçta yer almasını bekleyen taraftarlar için büyük bir moral kaynağı oldu.

"Sakin ve sabırlı olmalıyız"

Buruk, maça sakin ve sabırlı bir şekilde yaklaşmaları gerektiğini vurguladı. Erken gol bulmanın önemli olduğunu ancak aceleci davranmamaları gerektiğini belirten Buruk, taraftarlardan da bu konuda destek istedi. "Maçı kazanıp üst tura çıkmak istiyoruz. Baskı ve stres yapmadan, sabırlı olmalıyız" diye konuştu.

Batshuayi ve Icardi birlikte oynayabilir mi?

Buruk, Batshuayi ve Icardi'nin birlikte oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar vereceklerini belirtti. Antrenmanlarda bu ikiliyi zaman zaman denediklerini ve yarınki maçta da duruma göre bu kararın verileceğini ifade etti. Buruk, "Kim oynarsa oynasın, görevini en doğru şekilde yaparak takımın başarısına katkı sağlayacak" diye aktardı.

Oyun stratejisinden taviz yok

Okan Buruk, Galatasaray’ın oyun stratejisinden ödün vermeden sahaya çıkacağını belirtti. Rakibin uzun toplarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Buruk, "Savunma anlamında daha iyi olmalıyız. Yeteneklerimizi ortaya koyduğumuzda sonuç gelecektir. İki senedir oynadığımız dominant oyundan ödün vermedik, bu maçta da vermeyeceğiz" diye belirtti.

Transfer dönemindeki spekülasyonlara da değinen Buruk, Galatasaray’ın bilinçli olarak karıştırılmak istendiğini söyledi. Eleştiriye saygı duyduklarını ancak takımın daha fazla rahat bırakılması gerektiğini vurgulayan Buruk, "Bu takım çok çalışıyor ve bu ülke için Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyor. Biraz rahat bırakılmak istiyoruz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.