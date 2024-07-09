Son şampiyon Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da başladı ve ilk kamp için Avusturya'ya gitti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni kuralına göre kadroda maksimum 12 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Galatasaray, bu kurala uyabilmek için mevcut 16 yabancı oyuncusunu azaltmayı planlıyor.

Galatasaray yeni sezon kadrosunu şekillendiriyor

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, yeni sezon için kadroda düşünmediği 5 oyuncuyu belirledi. Mathias Ross, Sergio Oliviera ve Alexandru Cicaldau'nun yanı sıra Tete ve Yusuf Demir'in de kiralık olarak gönderilmesi gündemde. Ayrıca, Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha gibi önemli oyuncular için gelecek iyi teklifler değerlendirilecek."