DJ’lik ve futbol tutkusu ile tanınan Okan Kurt, Galatasaray'ın ünlü futbolcusu Mauro Icardi’ye özenerek saçlarını sarıya boyattı.

Yeni imajını sosyal medyada paylaştı

Yeni imajını Instagram hesabında paylaşan Kurt, gönderisine sadece kalp emojisi ekledi. Demet Akalın ise eşiyle ilgili bu sürpriz değişikliğe şaşırarak, "İlk sorduğunda yaptır derken ciddi değildim" şeklinde bir yorum yaptı.

Kurt'un yeni saç stili sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı. Bazı takipçileri onun cesur değişimini beğenirken, diğerleri ise imajını yakıştıramadığını belirtti.