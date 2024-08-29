Aydın Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilini dolu dolu geçiren çocuklar için başlattığı yaz kurslarıyla büyük ilgi topluyor. Eğitim ve eğlencenin buluştuğu kurslar, çocuklara hem yeni beceriler kazandırıyor hem de tatillerini verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlıyor.

Okçuluk kursları yoğun ilgi görüyor

Bu yaz, gençleri sporla buluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, okçuluk sporunu tanıtmak için kapsamlı bir kurs programı başlattı. Yörük Ali Efe Spor Tesisleri’nde düzenlenen kurslarda, çocuklar uzman eğitmenler eşliğinde okçuluk sporunun tekniklerini öğreniyor. Katılımcılar, ok atışı yapmanın yanı sıra, saha malzemelerinin kullanımı ve sporun kuralları hakkında detaylı bilgi ediniyor. Kursun açıldığı günden itibaren yoğun ilgi görmesi, sporun gençler arasında hızla yayılmasını sağladı.

Kişisel gelişim ve fiziksel yetenekler artıyor

Okçuluk kursuna katılan öğrenciler, yaz tatillerini sadece eğlenerek değil, aynı zamanda kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak geçiriyor. Sporun dikkat ve konsantrasyonu artırıcı etkisiyle fiziksel yeteneklerini geliştiren çocuklar, hem zihinsel hem de bedensel olarak olumlu sonuçlar elde ediyor. Bu deneyim, genç sporcuların gelecekteki başarılarına zemin hazırlıyor.

Başkan Çerçioğlu'ndan destek mesajı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çocukların eğitim ve gelişimleri konusunda sürekli destek sağlayacaklarını vurguladı. Çerçioğlu, genç sporcuların geleceğine yatırım yapmanın önemine değinerek, velilere ve öğrencilere teşekkür etti. Veliler ise bu değerli destekten ötürü Başkan Çerçioğlu’na minnettarlıklarını ifade etti.