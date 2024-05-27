İSTANBUL (AA) - Okçulukta bu yıl 12. kez düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Vakfın Okmeydanı'ndaki Okçular Tekkesi'nde düzenlenen seremoniye Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun Başkanı Cengiz Toksöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Avcı, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz ile farklı ülkelerden gelen sporcular katıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilen kupanın açılış töreninde konuşan Bilal Erdoğan, "Bu yaz Paris'te inşallah milli takım halinde sizlerden çok iyi başarılar bekliyoruz. Bütün sporcularımıza Paris Olimpiyatları'nda büyük başarılar diliyorum. İstanbul'un fethi bizim açımızdan İstanbul'a huzurun erişmesinin sembolü ve İstanbul'da tüm milletlerin barış içinde yaşaması anlamına geliyordu. Aynı dönemlerde Kudüs'te de tüm dinlere mensup kişiler barış içinde yaşıyorlardı. Maalesef Osmanlı sonrası dönemde Orta Doğu'da kanın ve göz yaşının devam ettiğini görüyoruz. Sporun siyaselleştirilmesi, müsabakalara kabul edilmemesi kesinlikle adil değil. Sporun barış ve dostluk ortamının bu şekilde siyaselleştirilmesi, dünyada barışı daha da erozyona uğratacağını görüyoruz. İnşallah 13. Fetih Kupası'nda burada yeniden buluşuruz. Gelecekteki barış dolu günlerin hayaliyle yarışmanızı umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haydar Ali Yıldız ise Fetih Kupası'nın dünyada modern ve geleneksel okçuluğu bir araya getirdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Fetih Kupası, dünyaya barışı, birliği, beraberliği, yarışmaktan çok sevgi ve muhabbeti aşılayan bir yarışma. Her Fetih Kupası'na kendi ülkelerinden, kendi değerleriyle katılan sporcularımız buradan ayrıldıklarından Türk insanının güzelliklerini ülkelerinde anlatıyorlar. Bu yıl kupamızı buruk gerçekleştiriyoruz çünkü Gazze'de kardeşlerimiz soykırıma uğruyor. Fetih Kupası ile dünyaya barışın mümkün olabileceğini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde 'Daha adil bir dünya mümkün' ve 'Dünya beşten büyüktür' sözlerinin spordaki karşılığı olarak her yıl Fetih Kupası'nı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Burada önemli olan katılmak, kendi değerlerimizi en güzel şekilde temsil edebilmek. Milli sporcularımızla gurur duyuyoruz."

Cengiz Toksöz de "11 yıldır olduğu gibi bu yıl da spor ve rekabetin olduğu kupada yine kazanan birlik, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz oluyor. Nice kupalarda burada buluşmak için sabırsızlanıyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelen okçularımıza hoşgeldin diyorum." şeklinde konuştu.

Açılış töreni davetlilerin ve sporcuların toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

32 ülkeden 500'e yakın sporcunun katıldığı organizasyon 29 Mayıs'ta sona erecek.