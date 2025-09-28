CHP Nazilli İlçe Kongresi yapıldı. Tek aday olan mevcut Başkan Avk. Aslıhan Ökmen güven tazeleyerek CHP Nazilli ilçe Başkanı oldu.

Ahmet Şensan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 39. Olağan Nazilli İlçe Kongresi, geniş katılımla gerçekleştirildi. Gençlik kollarından muhtarlara, belediye başkanından milletvekillerine kadar pek çok isim kongreye katılım sağladılar.

Kongrenin Divan Kurulu Başkanlığı’nı CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı yaptı. Ahmet Şensan Kültür Merkezi’nde yapılan kongreye CHP Aydın Milletvekilleri Av. Süleyman Bülbül, Evrim Karakoz, Nazilli Belediye Başkanı Uzm. Dr. Ertuğrul Tetik ve çok sayıda partili katılım sağladılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Tek aday olarak seçimlere katılan mevcut Başkan Avk. Sema Aslıhan Ökmen, 400 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Seçim sonrası güven tazeleyerek tekrar başkan seçilen Avk. Sema Aslıhan Ökmen, teşekkür konuşması yarahak, “Bu güvenin sorumluluğu çok büyük. Her bir delegemize, yol arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte çalışmaya, üretmeye ve Nazilli’de CHP’yi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.