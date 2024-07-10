Bursa’nın Nilüfer İlçesine bağlı Görükle’de yaşayan öğrenciler, okulların kapanmasıyla memleketlerine dönüyorlar. Bir vatandaşın iddiasına göre, öğrenciler okul döneminde sahiplendikleri hayvanları, memleketlerine dönerken sokağa bırakıyorlar.Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun WhatsApp ihbar hattına gelen bilgiye göre, hayvan sahibi olmanın sorumluluk gerektirdiğini bilmeyen öğrenciler, öğrenci evlerinde bakmak üzere kedi-köpek satın alıyor ya da sahipleniyor. Haziran aylarında okul dönemi bittiğinde ise sahiplendikleri hayvanları memleketlerine götürmek yerine sokağa bırakmayı tercih ediyorlar.

GÖRÜKLE MAHALLE HALKI TEDİRGİN

Herkes Duysun Whatsapp ihbar hattına ulaşan bir vatandaş, Görükle Mahallesinde, birçok yerde tasması bile hala takılı olan evcil hayvan gördüğünü belirtti. Bu durumun her yıl yaz aylarında yaşandığını dile getiren duyarlı vatandaş, yetkililerin bu duruma acilen bir çözüm bulmasını talep ediyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ÇİP KONTROLÜ YAPIYOR MU?

Tarım ve Orman Bakanlığı, sahiplenilen hayvanları terk etmenin önüne geçmek, evcil hayvanların kaydını tutmak, kaybolan hayvanların bulunmasını kolaylaştırılması için dijital kimliklendirme projesi kapsamında evcil hayvanlara çip taktırma zorunluluğu getirdi. Ancak bu uygulamanın takibi çok iyi yapılmıyor ve birçok evcil hayvanda çip takılı değil.

EVE ALIŞAN HAYVANA SOKAK ŞARTLARI UYGUN DEĞİL

Veterinerler, uzun süre ev ortamında yaşayan hayvanların sokağa bırakıldıktan sonra, hayatlarını idame ettiremediğini ve açlıktan, hastalıktan, üzüntüden, diğer hayvanların saldırısından ya da trafik kazalarından dolayı öldüğünü belirtti. Pek çok hayvan sahibinin de kısırlaştırma yapmamasından dolayı bu sahiplenilen hayvanların terk edilmesinin, sokaktaki hayvan popülasyonunu da olumsuz etkilediğini dile getirdi.