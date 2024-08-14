Hakkâri'de bekçilik yaptığı inşaat halindeki okulun asansör boşluğuna düşen 6 çocuk babası Ferzinde Sevik (58), hayatını kaybetti.

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde bekçi Ferzinde Sevik, devam eden dört katlı Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nun asansör boşluğuna düştü.

Sabah inşaata gelen işçiler, bekçi Ferzinde Sevik'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

İşçiler, durumu hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Sevik’in cenazesi, otopsi işlemleri için Şemdinli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenazenin otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği belirtildi.