Okul Kantin Ve Yemekhanelerinde Sıkı Denetim

Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, il genelindeki okul kantin ve yemekhanelerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimlerine hız kazandırdı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen resmi kontroller, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla titizlikle sürdürülüyor.

Kantin ve yemekhanelerde sıkı denetim

Okul kantin ve yemekhanelerinde gerçekleştirilen resmi kontroller, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Denetimlerde gıda güvenilirliğinin sağlanması, tüketici menfaatlerinin korunması ve öğrencilerin sağlığının öncelikli tutulması hedefleniyor. Bu kapsamda, okullardaki kantin ve yemekhaneler, gıda güvenliği mevzuatına uygunluk açısından ayrıntılı bir şekilde inceleniyor.

Denetimlerde neler kontrol ediliyor?

İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, kantin ve yemekhanelerin hijyen koşulları, satışa sunulan gıdaların tüketim tarihleri, etiket bilgileri, soğuk zincir gerektiren ürünlerin muhafaza şartları gibi pek çok kriter inceleniyor. Özellikle, işletmelerin teknik koşulları, gıda izlenebilirlik evrakları ve personelin gerekli hijyen eğitim belgeleri gibi unsurlar büyük bir dikkatle değerlendiriliyor. Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için işletmelere belirli bir süre tanınıyor.

Güvenilir gıda için sürekli denetim

Denetimlerin, okul kantin ve yemekhanelerinde faaliyet gösteren işletmelere eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız olarak devam edeceği belirtiliyor. Resmi kontroller, çocukların sağlığını tehdit edebilecek unsurların önlenmesi adına sürekli bir denetim mekanizması oluşturuyor. Mevzuata aykırı durumların tespiti halinde ise gerekli yaptırımların uygulanacağı vurgulanıyor.

ALO 174 gıda hattı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği konusunda vatandaşların katkılarına da önem veriyor. Tüketiciler, gıda güvenilirliği ile ilgili her türlü ihbar ve şikayetlerini ALO 174 Gıda Hattı üzerinden kolaylıkla iletebiliyor. Bu sayede, olası risklerin en kısa sürede tespit edilmesi ve önleyici tedbirlerin alınması sağlanıyor.