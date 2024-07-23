İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, yüksek gerilim hattının geçtiği iddia edilen okulun kapanmasına karşı veliler sokağa döküldü. Örnek İlkokulu’nun ek binası olarak dört yıldır eğitim veren okulun kapanacağına dair çıkan haberler, mahallede büyük bir tepki yarattı.

Veliler trafiği kapatıp seslerini duyurdu

Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde bulunan okul önünde toplanan onlarca veli, yolu taş dökerek trafiği kapattı. Öğrencilerin başka adreslerde eğitim almasının yanı sıra yüksek servis ücretleri karşısında yaşanan mağduriyeti dile getiren veliler, okulun kapatılmamasını talep etti. Polis ekipleri, eylemci vatandaşları sakinleştirmek için bölgeye intikal ederken, olay yerinde gerilimli anlar yaşandı.

Kapanma tehdidi velileri endişelendiriyor

Velilerden Nurcan Aslan, “Kayıt için gidenler bu durumu tesadüfen öğrendi. Çoğu öğrencinin kaydı başka okullarda görünüyor. Yüksek gerilim hattı nedeniyle okulun kapanacağı söylentileri var. Okulun kapatılmasını istemiyoruz çünkü servis ücretleri çok yüksek ve kiradayım. Bin 500 öğrenci ne olacak? Yetkililer bu duruma bir çözüm bulmalı” şeklinde konuştu.

Sınıflar kalabalık, servis ücretleri yüksek

Bir diğer veli Halil Aksoy ise, “Çocuklarımız başka okullara gitmek zorunda kalacak. Şu anda sınıflar zaten kalabalık ve başka okullara servisle göndereceğiz. Servis ücretlerini biliyorsunuz, bu maliyeti karşılamak imkânsız” dedi.

Eylem sırasında polis, tarafları sakinleştirerek durumu kontrol altına almaya çalıştı. Ancak, okulun geleceği hakkında kesin bir bilgi henüz verilmedi. Veliler, sorunun bir an önce çözülmesini ve çocuklarının eğitim hayatlarının kesintiye uğramamasını umuyor.