İşte o açıklamalar

Yüksek lisans mezunu olan bir okul müdürünün ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddedilmesine karşı açılan dava sonuçlandı. Adana 2. İdare Mahkemesi, 2024/525 E., 2024/895 K. sayılı kararı ile başvurunun reddi işleminin iptaline karar verdi.

Sendikamız avukatları tarafından açılan dava, okul yöneticilerinin ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmesi yönündeki taleplerinin hukuki zeminde desteklendiğini gösteriyor. Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan ve yüksek lisans veya doktora yapmış öğretmenlerin ek ders ücretlerinin, fiilen girdikleri dersler için sırayla %7 ve %20 artırımlı ödenmesi kararlaştırılmıştı. Ancak, rehber öğretmenler ve okul yöneticileri bu düzenlemeden yararlanamamaktaydı.

Bu kararla birlikte, okul müdürleri de yüksek lisans veya doktora yapmış olmaları durumunda ek ders ücretlerini artırımlı olarak alabilecekler. Bu karar, okul yöneticilerinin haklarının korunması ve iyileştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.