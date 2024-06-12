Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu önünde öğle saatlerinde gerçekleşen olayda, 8'inci sınıf öğrencisi S.İ.D. isimli kız öğrenci, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kimliği belirsiz bir kişi tarafından kolundan bıçakla yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. S.İ.D., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şu an için S.İ.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına hız verdi. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.