Tayland'ın başkenti Bangkok'un banliyölerinde meydana gelen korkunç otobüs yangını, tüm ülkede büyük bir şok yarattı. Uthai Thani ilinden Ayutthaya’ya okul gezisi için 44 yolcu taşıyan otobüs, Pathum Thani bölgesinde alev aldı. İlk belirlemelere göre, yangın sonucu 25 öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetti.

Olayın ayrıntıları

Olay yerinde açıklamalarda bulunan Ulaştırma Bakanı Suriya Jungrungruengkit, yangının büyük ihtimalle lastiklerden birinin patlaması ve otobüsün yol bariyerine sürtünmesi sonucu çıktığını belirtti. İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul ise, henüz yangın tamamen kontrol altına alınmadan otobüse girilemediğini, bu yüzden net can kaybı sayısının doğrulanamadığını ifade etti.

Başbakan Paetongtarn Shinawatra, X platformunda paylaştığı taziye mesajında, hükümetin mağdur ailelere tazminat ödeyeceğini ve tüm tıbbi masrafları karşılayacağını duyurdu.