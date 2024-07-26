Yargıtay 12. Ceza Dairesi, İzmir'in Çiğli ilçesinde 2017 yılında okul servis minibüsünde unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin 4 sanığa verilen hapis cezalarını onadı. Okul müdürüne verilen ceza ise yetersiz bulundu.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, İzmir'in Çiğli ilçesinde 2017 yılında okul servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in davasında önemli bir karar verdi. 4 sanığa verilen hapis cezaları onanırken, okul müdürüne verilen ceza yetersiz bulundu.

Sanıklara verilen cezalar onandı

Anaokulu sahibi ve işletmecisi Yurdagül İşgören'e verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası, servis şoförü Taner İşgören'e verilen 6 yıl 8 ay hapis cezası, servis görevlisi Dilara Kamberler'e verilen 5 yıl hapis cezası ve öğretmen Arzu Gülmez'e verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Yargıtay, bu cezaların hukuka uygun olduğunu belirtti.

Okul müdürüne verilen ceza yetersiz bulundu

Anaokulu müdürü Bekir Gül'e verilen 3 yıl 20 gün hapis cezası, Yargıtay tarafından yetersiz bulundu. Yargıtay, müdürün denetim ve iş disiplini mekanizması oluşturmaması ve servis görevlisi olabilmesi için gerekli koşullara sahip olmayan kişinin çalışmasına göz yumması nedeniyle "bilinçli taksir" ile suçlanması gerektiğine karar verdi.

İhmaller zinciri ve muhalefet şerhi

Heyetteki bir üye hakim, sanıklara verilen cezaların daha yüksek olması gerektiğini savundu. Gerekçesinde, küçük bir çocuğun ihmaller silsilesi sonucu hayatını kaybettiğini vurguladı ve bu tür olaylarda azami dikkat ve özen gösterilmesi gerektiğini belirtti. "Kendi kendini koruyamayacak, bakım ve gözetime muhtaç küçük bir çocuk bu ihmaller sonucu hayatını kaybetmiştir" dedi.

Aile ve avukatın tepkisi

Alperen Sakin'in babası Serkan Sakin, kararın kendilerini tatmin etmediğini belirterek adalet arayışlarının devam edeceğini söyledi. Ailenin avukatı Şenol Diş, sanıkların ihmaller zinciri ile ölüme sebebiyet verdiğini vurguladı ve verilen cezaların yetersiz olduğunu savundu.

Olayın geçmişi

15 Ağustos 2017'de Alperen Sakin, sabah saatlerinde evinden alınarak anaokuluna götürülmek üzere okul servis minibüsüne bindirildi. Ancak unutulan küçük çocuk, baygın halde bulundu ve hayatını kaybetti. Bu trajik olay sonrası başlayan hukuki süreçte çeşitli hapis cezaları verildi.

Tazminat davası ve kusur oranı

Ailenin açtığı maddi ve manevi tazminat davasında, İzmir 5. İdare Mahkemesi aileye 662 bin 491 lira tazminat ödenmesine hükmetti. Ancak çocuğun 33 aylıkken okula kayıtsız kabul edilmesine göz yumdukları gerekçesiyle aileyi yüzde 50 kusurlu buldu.