İsveç’in Örebro kentinde bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen ilk bilgilere göre saldırıda en az 5 kişi vuruldu. Yetkililer, halktan olay yerinden uzak durmalarını isterken, polis ve acil servis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

Yetkililerden kritik uyarılar

Saldırının ardından güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Vatandaşlardan okula veya yaralıların sevk edildiği hastaneye gitmemeleri istendi. Ayrıca, polis tarafından aileler ve merak edenler için bir bilgi noktası oluşturulacağı açıklandı.

Polis yetkilileri, olayın detaylarını araştırırken, saldırının arkasındaki motivasyonun belirlenmesi için soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Soruşturma terör şüphesiyle yürütülüyor

Yetkililer, saldırıyı cinayete teşebbüs, kundaklama ve ağır silah suçu kapsamında değerlendirdiklerini duyurdu. Soruşturmanın genişletildiği ve terör bağlantısının olup olmadığına dair detaylı bir inceleme yapıldığı bildirildi.

İsveç alarmda: Polis ve helikopterler görevde

Saldırının ardından İsveç polisi alarma geçti. Helikopterler bölge üzerinde devriye uçuşları yaparken, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Örebro’dan gelen şiddet haberleri son derece ciddi. Polis olay yerinde ve operasyon devam ediyor. Hükümet olarak süreci yakından takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Polis yetkilileri, saldırının sebebi ve saldırganın kimliği hakkında henüz net bilgi paylaşmadı.