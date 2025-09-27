Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir okulda gece bekçisinin çırılçıplak dolaştığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından Sakarya Valiliği, bekçi hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bekçi görevden uzaklaştırıldı

Valilikten yapılan açıklamada, görüntülerdeki kişinin okulun gece bekçisi olduğunun tespit edildiği aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Alınan ilk ifadesinde ilgili şahıs, gece aniden rahatsızlık geçirdiğini, bu nedenle bunalıma girerek lavaboya gittiğini ancak neden böyle davrandığını bilmediğini beyan etmiştir. İlgili kişi tedbiren görevden uzaklaştırılmış olup hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmıştır.”

Olay sosyal medyada gündem oldu

Olayın ortaya çıkmasının ardından görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, veliler ve vatandaşlar konunun detaylı şekilde araştırılması çağrısında bulundu.