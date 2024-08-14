Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet Şendil, bu süreçte önemli uyarılarda bulunarak hem fiyat artışlarına hem de ürünlerin güvenilirliğine dikkat çekti.

Kırtasiye ürünlerinde güvenilirlik sağlandı

Vecdet Şendil, kırtasiye ürünlerinde güvenilirlik oranının oldukça yüksek olduğunu belirtti. “Velilerimizin bu noktada herhangi bir endişesi olmamalı. TÜKİD olarak öğrencilerimizin ve ailelerinin her zaman yanındayız. Amacımız, çocuklarımıza en iyi eğitimi sunmak” dedi. Şendil, kırtasiye ürünlerinde taklit, sahte veya sağlıksız ürünlerle mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.

Takas usulü alışverişe dikkat edin

Şendil, velilere alışverişlerini alanında uzman kırtasiye perakendecilerinden yapmalarını tavsiye etti. “Veliler, kırtasiye işinde ihtisaslaşmış, ürünleri iyi tanıyan ve sorularını yanıtlayabilecek yerleri tercih etmelidir. Ayrıca, merdiven altı ürünlerden kaçınılmalıdır” diye ekledi.

Fiyat artışları dikkat çekiyor

Kırtasiye ürünlerinin fiyatları geçen yıla göre önemli bir artış göstermiş durumda. Şendil, genel olarak ürünlerdeki fiyat artışının yüzde 30 ila 60 arasında değiştiğini belirtti. “Bu yıl bir okul çantası ortalama 1600 ile 1800 lira arasında olacak. Ancak fiyatlar, tüketicinin alım gücüne ve tercihine göre değişiklik gösterebilir” dedi.

Güvensiz ürünler hakkında bilinçlendirme

Şendil, velilere ürün etiketlerini dikkatle incelemelerini ve “CE” işareti ile “EN71 standardına uygun” ibaresinin olup olmadığını kontrol etmelerini önerdi. Ayrıca, sprey boyalar ve yapıştırıcıların su bazlı olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Şüphe duyulan ürünler hakkında şikayette bulunmak için “tuketici.gov.tr” sitesini veya “ALO 175” tüketici hattını kullanabileceklerini ifade etti.