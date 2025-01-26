2024-2025 eğitim öğretim yılına ait birinci dönem 20 Ocak’ta tamamlandı ve öğrenciler, karnelerini alarak 15 gün sürecek sömestr tatiline girdi. Ancak tatil sonrası okulların açılacağı tarih, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2. dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. Yani öğrenciler, 27 Ocak 2025 Pazartesi günü de tatillerine devam edecek.

2. dönem ara tatili ne zaman?

2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrenciler, 2. dönemde bir ara tatil daha yapacaklar. Bu tatil 31 Mart – 4 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, ikinci dönemin yoğunluğuna ara vererek hem dinlenebilecek hem de yaz tatili öncesinde kısa bir mola verebilecekler.

Yaz tatili ise 20 Haziran 2025’te başlayacak.