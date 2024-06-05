Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. Bu tarihten sonra yaz tatili başlayacak.

2023-2024 takvimine göre öğrenciler karnelerini 14 Haziran alacak, sonrasında yaz tatillerinin tadını çıkaracak.

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MEB 2023-2024 Çalışma Takvimi

Okulların Açılış Tarihi: 11 Eylül Pazartesi

İlk Ara Tatil: 13-17 Kasım 2023 (5 gün)

Dokuz Eylül'de mezuniyet heyecanı Dokuz Eylül'de mezuniyet heyecanı

Yarıyıl Tatili: 22 Ocak - 2 Şubat 2024 (15 gün)

İkinci Ara Tatil: 8-12 Nisan 2024 (5 gün)

Eğitim Öğretim Yılı Sonu: 14 Haziran 2024 Cuma

Editör: Engin Keskin