Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. Bu tarihten sonra yaz tatili başlayacak.
2023-2024 takvimine göre öğrenciler karnelerini 14 Haziran alacak, sonrasında yaz tatillerinin tadını çıkaracak.
MEB 2023-2024 Çalışma Takvimi
Okulların Açılış Tarihi: 11 Eylül Pazartesi
İlk Ara Tatil: 13-17 Kasım 2023 (5 gün)
Yarıyıl Tatili: 22 Ocak - 2 Şubat 2024 (15 gün)
İkinci Ara Tatil: 8-12 Nisan 2024 (5 gün)
Eğitim Öğretim Yılı Sonu: 14 Haziran 2024 Cuma
Editör: Engin Keskin