Bunlar da ilginizi çekebilir

Dokuz Eylül'de mezuniyet heyecanı

Dokuz Eylül'de mezuniyet heyecanı

2023-2024 takvimine göre öğrenciler karnelerini 14 Haziran alacak, sonrasında yaz tatillerinin tadını çıkaracak.

Milli Eğitim Bakanlığı 'nın (MEB) açıkladığı takvime göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. Bu tarihten sonra yaz tatili başlayacak.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.