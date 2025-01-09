Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin yıl boyunca edindiği bilgileri pekiştirebileceği ve sosyal becerilerini geliştirebileceği "Dönem Sonu Faaliyet Haftası"nı bu yıl yeniden düzenliyor. 13-16 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikler, öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel alanlarda eğlenerek öğrenmelerini amaçlıyor. Öğrencilerin hem bireysel gelişimlerini destekleyecek hem de eğlenceli bir şekilde vakit geçirebileceği bir hafta olacak.

Gelişim odaklı etkinlikler

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" çerçevesinde güncellenen etkinlikler, akademik başarının yanı sıra öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerine katkı sağlayacak. Bu kapsamda, bilgi yarışmalarından, yetenek paylaşım saatlerine, hitabet oyunlarından sergilere kadar geniş bir etkinlik yelpazesi sunulacak.

Etkinlikler nasıl yapılacak?

Etkinlikler, okullar tarafından e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü aracılığıyla kaydedilecek. Öğrenciler, etkinliklere katılım göstererek başarılarını sosyal etkinlik karnelerinde yer alacak şekilde kaydettirecek. Bu hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler, öğretmenlerle öğrencilerden oluşan bir heyet tarafından organize edilecek. Ayrıca, okul idaresi ve velilerin işbirliği ile etkinliklerin planlaması yapılacak.

Faaliyet Haftası’nda öğrenciler hem eğlenecek hem öğrenecek

Dönem Sonu Faaliyet Haftası, 13 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, gönüllü öğretmenlerle birlikte yetenek paylaşımı yapabilecek, hitabet oyunları olan münazara ve "roller tartışıyor" etkinliklerine katılacak. Ayrıca, okullarda bilgi yarışmaları yapılacak. Salı günü, tecrübe paylaşımı söyleşileri ve çeşitli oyun saatleri düzenlenecek. Çarşamba günü, "Bir Fikrim Var Saati" etkinliği ile öğrenciler toplumsal konularda fikir alışverişi yapacak ve belgesel/animasyon gösterimleri olacak. Haftanın son günü olan 16 Ocak'ta ise "İyiliği Paylaş Saati" düzenlenecek ve öğrenciler yaptıkları iyilikleri paylaşacak. Ayrıca, öğrencilerin yıl boyunca yaptığı çalışmalardan oluşan sergi açılacak.

Karneler 17 Ocak’ta

16 Ocak günü sonlanacak olan "Dönem Sonu Faaliyet Haftası"nın ardından, öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne uygun olarak 1. sınıf öğrencilerine "gelişim raporu" verilecek.