Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik önemli bir düzenleme yaptı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla, özel okullarda "ders kitabı" adı altında hiçbir ücret alınamayacak. Bakanlık, geçtiğimiz yıl başlattığı yönetmelik değişikliğiyle, tüm özel okullarda MEB onaylı ders kitaplarının ücretsiz dağıtılmasını zorunlu kılmıştı. Bu yıl yapılan ek düzenleme ile, velilerin ders kitapları için ücret ödemesinin önüne geçilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte, MEB onaylı ders kitapları her eğitim kademesinde ücretsiz olarak öğrencilere dağıtılacak. Bu adım, eğitimdeki eşitlik ilkesine katkı sağlarken, velilerin ders kitapları için ekstra bir ödeme yapmalarının da önüne geçilecek. Özellikle, özel okullarda eğitim gören öğrencilerin aileleri, farklı ders kitapları için ekonomik zorluk yaşamayacak.

Bakanlık, ayrıca bu kitapların denetimini de sıkılaştıracak. Eğitimdeki kalitenin artırılması ve yanlış öğrenmelerin önlenmesi adına, Bakanlık onaylı ders kitaplarının okutulmasının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Merkezi sınavlarda MEB kitapları rehber olacak

Bakanlık, merkezi sınavlarda kullanılacak soruların MEB onaylı ders kitapları üzerinden hazırlanacağını belirtti. ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve ortak sınavlar gibi tüm merkezi sınavlarda, soruların MEB onaylı kitaplara dayanacağı açıklaması yapıldı. Bu, özel okullarda okutulan kitapların, sınav soruları ile tutarsızlık yaratmaması adına büyük bir adım olarak görülüyor.

Denetimler başlıyor, cezalar kapıda

MEB, özel okullarda ders kitabı ücreti alınıp alınmadığını da denetleyecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren, Bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının kullanılmadığı veya velilerden ücret talep edilen özel okullar, denetimler sırasında tespit edilecek. Bu durum, ceza yaptırımlarıyla karşılaşabilir. Özel okullarda ücret talep edilmesi halinde, Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre, brüt asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezası uygulanabilecek ve okulun ruhsatı iptal edilebilecek.

Gelecek eğitim öğretim yılında, MEB tarafından gönderilen kitapların her öğrenciye dağıtılacağı belirtilirken, kitapların ücretli temin edilmesi durumunda cezai yaptırımlar devreye girecek.