Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okullarda ciddi temizlik sorunları baş gösterdi. Temizlik personeli eksikliği nedeniyle birçok okul, velilerden maddi destek talep etmeye başladı. İzmir’deki bazı okullarda ise veliler dönüşümlü olarak okul ve sınıfları temizlemek zorunda kalıyor.

İzmir’deki bir devlet okulunda temizlik personeli olmadığı için, okulun temizliği veliler tarafından gerçekleştiriliyor. Bir veli, “2 haftadır arkadaşlarımla birlikte okulu temizliyoruz. Görevli gönderilmediği için dönüşümlü olarak temizlik yapıyoruz,” diyerek durumu özetledi.

Personel Bulunamıyor

Geçtiğimiz yıl temizlik personellerine 17 bin TL asgari ücret ödenirken, bu yıl İŞKUR bünyesinde yeni bir sisteme geçildi. Bu sistemle personel haftada üç gün, azami 22,5 saat çalışıyor ve aylık 8 bin 447 TL maaş alıyor. Ancak bu ücretin düşüklüğü, yeterli personelin bulunamamasına neden oldu.

Memur-Sen’den yapılan açıklamada, bu düşük ücretin ilgi görmediği belirtilerek maaşların 12 bin TL’ye çıkarılması talep edildi.

Bakanlıktan Açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı ile görüştüğünü ve başvuru yapılması halinde 120 bin temizlik personelinin işe alınacağını duyurdu.

İkili eğitimin uygulandığı, sabah 7.00’den akşam 19.00’a kadar faal olan okullardan birinin müdürü, okulda temizlik personeli bulunmadığını belirtti. Müdür, “Proje başlatıldığından beri okulumuzda temizlik personeli yok. Oysa ki okulun en az 7-8 personele ihtiyacı var,” diyerek sorunu dile getirdi.

Dönüşümlü temizlik

Birçok okulda velilerden maddi destek istenirken, bazı okullarda velilerden dönüşümlü olarak temizlik yapmaları isteniyor. İzmir’deki Buca ilçesinde bulunan bir ilkokulda öğrenci velisi, okul müdürünün temizlik personelinin yetersizliğinden dolayı bağış talep ettiğini ve temizlik için velilere IBAN numarası verdiklerini belirtti.

Veliler, çocuklarının hijyenik olmayan şartlarda eğitim gördüğünü ifade ederek, “Her yıl fotokopi, sınıf ihtiyaçları ve kitap parası toplanıyor. Şimdi ise temizlik için para talep ediliyor,” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Temizlik bahanesiyle kayıt ücreti

Milli Eğitim Bakanlığı kayıt ücretlerinin alınmadığını iddia etse de, velilerden temizlik ihtiyaçları bahanesiyle fiili olarak ücret talep ediliyor. Bir veli, 8 bin TL’lik kayıt ücreti istenmesi üzerine, bu ücretin temizlik giderlerine dayandırıldığını belirtti.