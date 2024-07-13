Olay, Samsun’un Terme ilçesi Elmalık Mahallesi’nde meydana geldi. Nazmiye-Ünal Soğancı Ortaokulunun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm çatıyı kaplayan alevleri gören çevredeki vatandaşlar olayı 112'ye bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları ve Terme Belediyesine ait su tankeriyle yangına müdahale edildi. Yaklaşık yarım saat süren müdahaleler sonrası yangın söndürülerek soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangında okulun çatısı tamamen kül olarak kullanılamaz hale geldi.



Terme Kaymakamı Metin Maytalman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, okul personeli ve kurum yetkilileri yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

Olayda polis ekipleri okul önünde bulunan bayrak direğindeki Türk bayrağının yanma tehlikesi olduğunu fark etti. Zarar görmemesi için direkten bayrağı söken polis, bayrağı katlayarak güvenli bölgeye aldı. Polisin bu davranışı izleyenlerin takdirini topladı.