Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin geçici olarak açılmasının ardından açıklama yapan Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, "İlçemiz Tire ve İzmir’imiz için son derece önemli bir gelişme. Bugünden itibaren ilçemize bağlı Karateke'de vahşi depolama son bulmuş olacaktır" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir’de yaşanan çöp krizinin çözümü noktasında Harmandalı Çöp Tesisi’nin geçici süreliğine açıldığını duyurdu.

Harmandalı’nın geçici açılmasının ardından Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Okuroğlu, Tire'nin Karateke bölgesinde bulunan ve vahşi depolama alanı olarak kullanılan arazi ile ilgili sürecin sonlandığını belirtti.

Hayati Okuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Danıştay kararıyla kapatılan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi için bakanlıktan izin çıktı. 31 Ekim 2025 tarihine kadar büyükşehir belediyemiz burada depolama yapabilecek ve bu süreçte yeni tesis için çalışmalar devam edecek. İlçemiz Tire ve İzmir’imiz için son derece önemli bir gelişme. Bugünden itibaren ilçemize bağlı Karateke'de vahşi depolama son bulmuş olacaktır" ifadelerini kullandı.