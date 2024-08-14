Yakın geçmişte askeri üsler ve mühimmat tesisleri stratejik hedeflerin başında geliyordu. Ancak günümüzde, okyanus tabanındaki iletişim kabloları ve sondaj kuleleri gibi unsurlar daha kritik hale geldi. NATO'nun bu konuda yaptığı çalışmalar, İngiltere'nin gizli sualtı kablo araştırmaları, bu yeni tehdidin ciddiyetini ortaya koyuyor.

OSINT ve Türkiye’nin stratejik konumu

Okyanus tabanındaki iletişim meselesi, açık kaynak istihbaratının (OSINT) stratejik önemini de gözler önüne serdi. Türkiye’nin OSINT alanındaki konumunu değerlendiren OSINT TURK’ün Üst Düzey Yöneticisi Cengiz Büyükuncu, sualtı iletişim kablolarının kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Büyükuncu, Türkiye’nin bu alanda yatırımlarını sürdürmesi ve bir sualtı kablo tamir gemisi filosu kurmasının stratejik bir adım olacağını ifade etti.

Türkiye'de OSINT farkındalığı artmalı

Açık kaynak istihbaratı (OSINT) sadece stratejik bilgi toplama değil, aynı zamanda kritik altyapıların korunması için de önem taşıyor. Büyükuncu, Türkiye’deki OSINT farkındalığının artırılması gerektiğini vurguluyor ve bu alanda daha fazla bilinçlenmenin şart olduğunu dile getiriyor. OSINT TURK olarak Türkiye’de bu alandaki farkındalığı artırmak için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Büyükuncu, enformasyon savaşlarının sinsi ve tehlikeli olduğunu, bu yüzden OSINT’in daha geniş bir şekilde anlaşılması gerektiğini ifade ediyor.